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25.01.2024

Эксперты прогнозируют сохранение ЦБ в феврале 2024 года ключевой ставки на уровне 16%

УрБК, Москва, 25.01.2024. По итогам заседания совета директоров Центробанка, которое пройдет 16 февраля 2024 года, ключевая ставка ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранится на уровне 16%. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты.

Повышение ключевой ставки в феврале эксперты посчитали очень маловероятным исходом (это может произойти только в случае возобновления роста уровня инфляции). Но снижения ставки точно ожидать не стоит.

С 15% до 16% Центробанк повысил ключевую ставку 15 декабря 2023 года. В августе 2023 года этот показатель вырос с 8,5% до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%.
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