Эксперты прогнозируют сохранение ЦБ в феврале 2024 года ключевой ставки на уровне 16%

УрБК, Москва, 15.12.2023. В 2023 году в РФ уровень инфляции может составить 7-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Банка ...09.11.2023 В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года
УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...