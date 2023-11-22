Ипотека после ажиотажа

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Качество ипотечных кредитов в последнее время ухудшилось, резюмировала в интервью ...

Доля россиян, тратящих на ипотеку более 80% дохода, составила 47% в III квартале 2023 года

Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. ...