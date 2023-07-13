УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:05

Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия (ДДУ) в 2023 году в уральской столице, предоставлены на срок 30 лет.

«Еще 2 года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. Сегодня лишь 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет, а совсем недавно этот срок был стандартным для рынка», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 13:41 Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья ...

13.07.2023 В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...

13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...

12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...

01.09.2020 УПН прогнозирует увеличение реального срока выплаты ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18