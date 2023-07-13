Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья ...13.07.2023 В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...01.09.2020 УПН прогнозирует увеличение реального срока выплаты ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...