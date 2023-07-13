Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.



По данным аналитической платформы bnMAP.pro, 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия (ДДУ) в 2023 году в уральской столице, предоставлены на срок 30 лет.



«Еще 2 года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. Сегодня лишь 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет, а совсем недавно этот срок был стандартным для рынка», — говорится в сообщении.