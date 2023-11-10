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Доля россиян, тратящих на ипотеку более 80% дохода, составила 47% в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Качество ипотечных кредитов в последнее время ухудшилось, резюмировала в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, доля заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 80% от ежемесячного дохода и более (то есть заемщик вынужден отдавать банку за ипотеку от 80% зарплаты) выросла в III квартале этого года до 47%.

«Наблюдается существенное ухудшение качества ипотечных кредитов. Так, за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с ПДН 80+ — с 20% в начале пандемии до 47% в III квартале 2023 года. То же самое с первоначальным взносом: у более чем 50% заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20%, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%», — цитирует издание Е. Данилову.

В 2024 году Центробанк РФ планирует ввести новый инструмент регулирования — количественный ценз на выдачу кредитов, в зависимости от ПДН заемщика. В случае ипотечных кредитов будет рассматриваться и размер первоначального взноса. Также заемщиков с высокой долговой нагрузкой могут выделить в отдельную категорию. Банки смогут выдавать им небольшие кредиты без ограничений. Это планируется сделать, чтобы исключить переток заемщиков в МФО.
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