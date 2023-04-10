Ипотека до пенсии

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Свердловчане теряют интерес к ипотеке

На Среднем Урале отмечается сокращение числа выданных жилищных кредитов ...

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...

Доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в январе-июле выросла до 24,3%

УрБК, Москва, 13.09.2021. В январе-июле 2021 года выдача ипотеки в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет выросла на 1,1 ...

Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет

УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...

Максимальная сумма по кредитам САИЖК увеличена до 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2016. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) увеличило максимальную ...