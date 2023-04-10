Ипотека до пенсии

Аналитики отмечают экстремальный рост сроков выдаваемых в Екатеринбурге жилищных кредитов. По данным платформы bnMAP.pro, доля 30-летней ипотеки на первичном рынке недвижимости в I квартале 2023 года достигла 43%. При этом средний срок кредитования в уральской столице составляет уже 23,7 года. Без досрочных погашений все больше екатеринбургских ипотечных заемщиков смогут расплатиться с банками только в предпенсионном возрасте.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков подчеркивает, что 30 лет — это максимальный срок, на который большинство банков выдают ипотеку. Передавать жилищные кредиты по наследству в стране по-прежнему запрещено.
Как полагает эксперт, ресурсы для дальнейшего роста среднего срока ипотеки практически исчерпаны.
«Уменьшать размер ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита в ближайшее время уже не получится», — уверен
М. Хорьков.
Отметим, что увеличение срока ипотеки является следствием резкого роста цен на квартиры. Жилье в екатеринбургских новостройках за последние пять лет в среднем подорожало на 80-90%. Реальные доходы показали гораздо более слабую динамику. Соответственно, многие семьи были вынуждены увеличить срок кредита для снижения размера ежемесячного платежа до комфортного уровня.
Банк России не так давно опубликовал исследование
«Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», где говорится, что экстремальный рост сроков выдаваемой ипотеки отмечается не только на Урале, но и по всей стране.
«Постепенно меняется профиль ипотечных заемщиков. Растет число граждан, которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам. Чтобы снизить текущую платежную нагрузку на заемщиков, банки начали предоставлять больше ипотечных кредитов на 30 лет. В IV квартале 2022 года они составляли 40% выдач, хотя годом ранее их доля не превышала 20%. При этом плановый срок погашения более 40% ипотечных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, когда возраст одного из созаемщиков достигает 65 лет. Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски. Банк России продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет меры», — говорится в исследовании регулятора.
В материалах ЦБ также приводится много других интересных цифр, которые объясняют причины удлинения сроков ипотеки. В частности, говорится о том, что многие семьи активно берут кредиты для финансирования первоначального взноса.
«Количество непогашенных кредитов у заемщиков, взявших ипотеку в IV квартале 2022 года, достигло 2,2 шт. (в IV квартале 2020 года — 1,4 шт.), а долг на каждого созаемщика — 2,6 млн руб. Кроме того, возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% во II квартале 2022 года», — сообщили аналитики Банка России.
Опубликованные цифры показывают, что на ипотечном рынке РФ возник дефицит качественных заемщиков. Долгое время его удавалось компенсировать за счет увеличения сроков кредита. Сейчас эффективность этой тактики заметно снизилась. Доля 30-летней ипотеки достигла опасно высокого уровня.
Добавим, что ситуация на ипотечном рынке Свердловской области остается относительно благополучной. В апреле 2023 года на Среднем Урале выдачи 6 тыс. 087 жилищных кредитов. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца 2023 года в регионе выдали 19 тыс. 351 кредит. Это примерно на 2 тыс. больше, чем в прошлом году (17 тыс. 050). Изображение создано с помощью нейросети Midjourney