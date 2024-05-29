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Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов

Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитовЖители Среднего Урала стали реже оформлять ипотечные жилищные кредиты. По итогам января-апреля 2024 года свердловчане заключили 15 тыс. 352 сделки, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19 тыс. 351). Об этом свидетельствуют материалы Банка России, с которыми ознакомился УрБК. Эксперты отмечают, что за последний год доступность жилищных кредитов для многих семей заметно снизилась.

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков связывает сокращение числа ипотечных сделок с ухудшением условий выдачи жилищных кредитов.

«Все ждут важных изменений на рынке новостроек во второй половине года. Но они уже идут. Достаточно посмотреть на структуру сделок с ипотекой в 2024 году. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, доля сделок с ипотекой в Екатеринбурге в 2024 году снизилась до 73%. Ужесточение требований к заемщикам, рост первоначального взноса (по льготной ипотеке — прим. ред.) работают», — заявил М. Хорьков.

Он также рассказал, что из-за ухудшения условий выдачи ипотеки многие семьи вынуждены увеличивать срок выплаты кредита.

«Сроки кредитования продолжают расти. Половина всех заемщиков оформляет кредит на 30 лет. Средний срок кредитования в 2024 году вырос до 24,7 лет. Лишь 4% кредитов оформляется на 10 лет», — сказал Михаил Хорьков.

Недавно представители Центробанка рассказали, что финансовые организации в РФ стали выдавать меньше ипотечных займов закредитованным заемщикам. Это также ухудшило статистику по выдаче жилищных кредитов в текущем году.

«Ужесточение макропруденциальных мер Банка России в ипотеке и ужесточение правительством Российской Федерации требований по льготным программам на первичном рынке способствовали переходу банков к более консервативным стандартам ипотечного кредитования. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, снизилась с 45% выдач в IV квартале 2023 года до 34% в I квартале 2024 года», — говорится в материалах регулятора.

При этом говорить о кардинальном обвале ипотечного рынка в Свердловской области пока не приходится. Об этом, в частности, свидетельствует статистика, которую публикует Управление Росреестра по региону. По данным ведомства, в апреле 2024 года на Среднем Урале было зарегистрировано 13,5 тыс. записей об ипотеке, что соответствует показателю марта текущего года.

«Стабильность ипотечного кредитования обусловлена действием программ с господдержкой, таких как «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Льготная сельская ипотека», «Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий». На сегодняшний день, 98% заявлений о регистрации ипотечных сделок в электронном виде рассматривается менее, чем за 24 часа», — отметила заместитель руководителя Управления Ирина Сёмкина.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России добавляют, что одним из драйверов роста ипотечного рынка региона является сегмент индивидуального жилья. По итогам I квартала банки выдали свердловчанам около 2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 5,4 млрд руб. на приобретение или строительство частных домов. Доля таких займов достигла 20% от общего объема выданной в этот период ипотеки.

Ранее стало известно, что аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют падение выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года на треть по сравнению с прошлым годом.

«В текущем году «Эксперт РА» ожидает значительное падение ипотечных выдач на 30%, сопоставимое с сокращением рынка в 2015-м, что в свою очередь приведет к заметному замедлению динамики ипотечного портфеля», — говорится в обзоре агентства.

Аналитики поясняют, что ипотечных рекордов в этом году не будет из-за трансформации льготных программ и усиления контроля со стороны регулятора за качеством выдаваемых кредитов. По прогнозам агентства, в 2024 году в России могут выдать ипотечные кредиты на общую сумму 5,4 трлн руб.

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