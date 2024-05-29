Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов

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УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...

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Жители региона в прошлом году оформили более 78 тыс. жилищных кредитов ...

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Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» подготовили рэнкинг крупнейших банков страны по объемам ипотечного ...