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Вчера, 15:05

Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году

Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с показателями 2015 года, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам текущего года объем выданных ипотечных кредитов может сократиться на 30%, что сопоставимо со сжатием рынка в 2015-м, а рост ипотечного портфеля не превысит 13%», — говорится в исследовании агентства, посвященном ипотечному кредитованию в 2024 году.

Доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме ипотечных выдач снизится с 60% до 45%, что сопоставимо с уровнем 2022 года. Этому способствуют трансформация льготных ипотечных программ и действия ЦБ РФ по охлаждению ипотечного рынка, полагают аналитики агентства.

Ранее сообщалось о том, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году.
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