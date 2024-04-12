Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году

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Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь ...

Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

УрБК, Москва, 12.04.2024. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, ...

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Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняка: Объем выдачи ипотечных кредитов в I квартале 2009 года сократился в 5 раз

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