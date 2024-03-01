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Вчера, 15:01

Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА), опубликованный в обзоре о субсидируемой ипотеке на 2024 год.

«Объем выдачи ипотеки по государственным льготным программам в денежном выражении сократится по итогам 2024 года на 10-20%. При этом среднемесячный объем выдачи ипотеки составит 300-350 млрд руб.», — пишет издание. Совокупный объем выдачи может быть на уровне 3,6-4,2 трлн руб.

Как писал УрБК, по данным ЦБ РФ, январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России снизился по сравнению с декабрем 2023 года в 3,6 раза, составив около 180 млрд руб.

Ранее Минфин РФ заявлял, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами поддержки, и их нужно трансформировать. По мнению экспертов, всплеск спроса на жилье в рамках льготного ипотечного кредитования разбалансировал данный сегмент рынка.
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