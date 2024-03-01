Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

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УрБК, Москва, 12.04.2024. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, ...

Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...

УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...

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В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России снизился по сравнению с ...

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УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...