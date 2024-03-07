Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

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УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...