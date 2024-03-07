Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...08.02.2024 УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...06.02.2024 В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза
В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России снизился по сравнению с ...06.02.2024 В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза
УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...