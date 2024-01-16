Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ...27.11.2023 В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В России доля льготных программ увеличилась до 70% в общем объеме выдачи ипотеки. Об ...19.06.2023 Минфин РФ предложил возобновить публикацию отчетности эмитентами
УрБК, Москва, 19.06.2023. 1 июля текущего года прекратит действовать постановление правительства, которое позволяет ...15.09.2022 Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ
УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...28.04.2022 Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%
УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...