Материалы по теме

ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...

Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...

Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России

УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ...

В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В России доля льготных программ увеличилась до 70% в общем объеме выдачи ипотеки. Об ...

Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%

УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...