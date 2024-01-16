УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...Вчера, 15:46 Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки
УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...16.01.2024 Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России
УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ...27.11.2023 В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В России доля льготных программ увеличилась до 70% в общем объеме выдачи ипотеки. Об ...28.04.2022 Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%
УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...