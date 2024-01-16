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Вчера, 17:55

Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами поддержки, и их нужно трансформировать. Такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, пишет «Интерфакс».

«Данные, статистика, которые есть сейчас, показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она помогала именно семьям, именно тем, на кого она нацелена», — заявил И. Чебесков, добавив, что программа семейной ипотеки, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будет продлена, однако Минфин в настоящее время готовит комплексное предложение по трансформации всех льготных ипотечных программ.

Ранее руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости партнер bnMAP.pro по Свердловской области Михаил Хорьков рассказал в авторской колонке УрБК о проблемах, которые сформировало льготное ипотечное кредитование.
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