В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза

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УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...

В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...

Объем выдачи ипотеки в РФ за 7 месяцев сократился на 40%

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УрБК, Москва, 03.09.2015. Российские банки в январе-июле 2015 года выдали 338,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму ...

Российские банки в 2015 году сократили объем выдачи ипотеки на треть

УрБК, Москва, 01.06.2015. Российские банки в январе-мае 2015 года сократили объем выданных ипотечных кредитов на 33,45% ...