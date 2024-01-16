В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза

УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...16.01.2024 В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...03.09.2015 Объем выдачи ипотеки в РФ за 7 месяцев сократился на 40%
Российские банки в январе-июле 2015 года выдали 338,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 557,5 млрд руб., что ниже ...03.09.2015 Объем выдачи ипотеки в РФ за 7 месяцев сократился на 40%
УрБК, Москва, 03.09.2015. Российские банки в январе-июле 2015 года выдали 338,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму ...01.06.2015 Российские банки в 2015 году сократили объем выдачи ипотеки на треть
УрБК, Москва, 01.06.2015. Российские банки в январе-мае 2015 года сократили объем выданных ипотечных кредитов на 33,45% ...