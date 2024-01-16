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Вчера, 17:55

В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза

В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России снизился по сравнению с декабрем 2023 года в 3,6 раза, составив около 180 млрд руб., говорится в бюллетене Центробанка, посвященном ипотечному жилищному кредитованию в РФ.

«По оперативным данным, в январе наблюдалось значительное снижение выдачи ипотечных кредитов с господдержкой на фоне ужесточения условий по ряду программ, а также в связи с характерным для начала года спадом спроса на рынке жилья. Так, по данным АО «ДОМ.РФ», по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 млрд руб., что в 3,6 раза меньше значения декабря», — пишут эксперты ЦБ РФ.

Ранее Минфин РФ заявлял, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами поддержки, и их нужно трансформировать. По мнению экспертов, всплеск спроса на жилье в рамках льготного ипотечного кредитования разбалансировал данный сегмент рынка.
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