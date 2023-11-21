На Среднем Урале обновили рекорд по ипотеке

Число сделок купли-продажи за месяц сократилось в полтора раза ...

Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. ...