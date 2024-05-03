В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%

УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...06.12.2023 В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%
В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных кредитов. По сравнению с ...06.12.2023 В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных ...02.08.2023 Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%
УрБК, Москва, 02.08.2023. Количество выданных во II квартале 2023 года ипотечных кредитов выросло на 38% по сравнению с ...