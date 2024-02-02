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Вчера, 15:01

В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%

В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года составила 18% от общего количества выданных ипотек в регионе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим показателем Средний Урал вошел в число регионов РФ с минимальной долей выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Согласно исследованию, меньше всего таких кредиты востребованы в субъектах с небольшой долей сельского населения, а также там, где рынок загородной недвижимости плохо развит в силу климатических особенностей территорий.

В январе-марте 2024 года в Свердловской области было выдано 1 тыс. 943 ипотечных жилищных кредита на приобретение и создание объектов ИЖС. При этом жители региона чаще брали кредит на строительство дома (63%), чем на покупку (37%).

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, на ИЖС сейчас приходится 29% всех выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ. «Учитывая, что еще несколько лет назад ипотека на загородном рынке была редким явлением, рост практически до трети всех выдач выглядит впечатляющим», — отметила она.
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