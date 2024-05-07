Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС

В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года ...Вчера, 15:00 В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание ...07.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов
УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...02.02.2024 На Южном Урале в 2023 году выдали 63 тыс. ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 02.02.2024. В Челябинской области в 2023 году было выдано 63 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...