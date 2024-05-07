Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС

УрБК, Челябинск, 29.05.2024. В Челябинской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года составила 26% от общего количества выданных ипотек в регионе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В январе-марте 2024 года в Челябинской области было выдано 2 тыс. 237 ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. С этим результатом Южный Урал занял девятое место в рейтинге регионов РФ. В первой пятерке оказались Московская область (5,1 тыс. ед.), Башкортостан (4,4 тыс. ед.), Краснодарский край (4,3 тыс. ед.), Москва (4,05 тыс. ед.) и Татарстан (3,8 тыс. ед.).



При этом жители Челябинской области чаще брали кредит на строительство дома (66%), чем на покупку (34%).