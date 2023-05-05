Свердловчане взяли около 2 тыс. ипотек на индивидуальное жилье в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали свердловчанам около 2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 5,4 млрд руб. на приобретение или строительство частных домов. Доля такого рода займов составила 20% от общего объема выданных в этот период ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Средняя сумма такого рода ипотек в Свердловской области составила 2,8 млн руб. Средняя ставка — 7,8% годовых. Средняя ставка по всем видам ипотек составила 8,3% годовых, а средняя сумма договора — 3,2 млн руб.



«В Свердловской области, как и по всей России, ипотека на индивидуальное жилье постоянно растет. Это связано с тем, что на нее распространяются льготные программы с господдержкой», — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.