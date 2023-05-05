Свердловчане взяли около 2 тыс. ипотек на индивидуальное жилье в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали свердловчанам около 2 тыс. ипотечных кредитов на ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб. Оба показателя ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...03.11.2022 В Свердловской области за девять месяцев было выдано 34 тыс. ипотечных кредитов
По состоянию на 1 октября 2022 года в Свердловской области выданы ипотечные кредиты на общую сумму около 400 млрд руб. ...17.05.2021 Число выданных ипотечных кредитов в УрФО в I квартале выросло на 31%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В I квартале 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) выдали 46,6 тыс. ипотечных ...