ФАС направила запросы в шесть российских банков по поводу комиссий для застройщиков

УрБК, Москва, 31.01.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО ...16.01.2024 Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России
УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ...11.01.2024 В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...10.12.2019 УБРиР снизил ставки по кредитам на новостройки до 8,29% годовых
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке при ...17.06.2019 Ипотечные кредиты стали дешеветь после снижения ключевой ставки ЦБ
УрБК, Москва, 17.06.2019. После решения Банка России о снижении ключевой ставки некоторые банки стали уменьшать ставки ...