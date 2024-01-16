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Вчера, 15:01

ФАС направила запросы в шесть российских банков по поводу комиссий для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк». Поводом стали сообщения в СМИ и жалобы граждан и застройщиков на то, что эти банки установили для застройщиков, продающих жилье по льготным ипотечным программам, компенсационные комиссии.

«ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее размер государственной компенсации банкам в рамках льготных ипотечных программ рассчитывался по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 2 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту». Однако в декабре правительство РФ приняло решение снизить повышение ключевой ставки в этой формуле до 1,5 п. п. вместо двух.

В связи с этим некоторые российские банки объявили о том, что льготные ипотечные кредиты они будут предоставлять только в отношении жилья от аккредитованных застройщиков, которые субсидируют им процентную ставку. Это вызвало недовольство как застройщиков, так и заемщиков.
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