Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России

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УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...

Всплеск перед падением

Свердловчане активно берут ипотечные кредиты по старым ставкам ...

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Правительство не готово опускать ставку по льготной ипотеке ниже 12%

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