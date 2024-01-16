Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...12.09.2023 Всплеск перед падением
Свердловчане активно берут ипотечные кредиты по старым ставкам ...28.04.2022 Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%
УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...19.03.2015 Правительство не готово опускать ставку по льготной ипотеке ниже 12%
УрБК, Москва, 19.03.2015. Российское правительство, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 14%, пока не намерено ...18.03.2015 Банки начали прием заявок на льготные ипотечные кредиты под 13% годовых
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2015. Банки начали принимать заявки на рублевые ипотечные кредиты под 13% годовых. ...