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16.01.2024

Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России

УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ужесточать условия для застройщиков, продающих жилье в рамках льготных ипотек. Министерство активно мониторит текущую ситуацию, заявил «Интерфаксу» заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Мы активно мониторим ситуацию, мы договорились с банками, что держим активную связь и будем смотреть, как будет развиваться рынок льготного кредитования, и принимать соответствующие меры при необходимости», — цитирует И. Чебескова информагентство.

Напомним, что, как писал УрБК, ранее размер государственной компенсации банкам в рамках льготных ипотечных программ рассчитывался по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 2 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту». Однако в декабре правительство РФ приняло решение снизить повышение ключевой ставки в этой формуле до 1,5 п. п. вместо двух. В связи с этим некоторые российские банки объявили о том, что льготные ипотечные кредиты они будут предоставлять только в отношении жилья от аккредитованных застройщиков, которые субсидируют им процентную ставку.

«Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится — ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции», — заявил И. Чебесков.
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