В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ипотечные кредиты, изменять условия льготных ипотек у банков причин нет. Об этом заявила директор центра развития ипотечного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алина Буслова.



Ранее размер государственной компенсации банкам в рамках льготных ипотечных программ рассчитывался по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 2 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту». Однако в декабре правительство РФ приняло решение снизить повышение ключевой ставки в этой формуле до 1,5 п. п. вместо двух. В связи с этим некоторые российские банки объявили о том, что льготные ипотечные кредиты они будут предоставлять только в отношении жилья от аккредитованных застройщиков, которые субсидируют им процентную ставку.



«УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия», — отметила А. Буслова.



По прогнозам специалистов УБРиР, в ближайшее время можно ожидать, что клиенты будут отдавать предпочтение тем банкам, которые не ставят новых дополнительных условий ни застройщикам, ни клиентам.