УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.01.2024

В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ипотечные кредиты, изменять условия льготных ипотек у банков причин нет. Об этом заявила директор центра развития ипотечного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алина Буслова.

Ранее размер государственной компенсации банкам в рамках льготных ипотечных программ рассчитывался по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 2 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту». Однако в декабре правительство РФ приняло решение снизить повышение ключевой ставки в этой формуле до 1,5 п. п. вместо двух. В связи с этим некоторые российские банки объявили о том, что льготные ипотечные кредиты они будут предоставлять только в отношении жилья от аккредитованных застройщиков, которые субсидируют им процентную ставку.

«УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия», — отметила А. Буслова.

По прогнозам специалистов УБРиР, в ближайшее время можно ожидать, что клиенты будут отдавать предпочтение тем банкам, которые не ставят новых дополнительных условий ни застройщикам, ни клиентам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2023 В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...

26.07.2023 УБРиР снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снижает ставки по всей линейке ...

14.04.2022 УБРиР во второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным кредитам

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 13 марта снизил процентные ставки по ...

13.04.2022 УБРиР снизил ставки по потребкредитам на 4 процентных пункта

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 4 процентных пункта снизил ставки по ...

10.12.2019 УБРиР снизил ставки по кредитам на новостройки до 8,29% годовых

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке при ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18