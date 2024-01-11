В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...26.07.2023 УБРиР снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снижает ставки по всей линейке ...14.04.2022 УБРиР во второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным кредитам
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 13 марта снизил процентные ставки по ...13.04.2022 УБРиР снизил ставки по потребкредитам на 4 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 4 процентных пункта снизил ставки по ...10.12.2019 УБРиР снизил ставки по кредитам на новостройки до 8,29% годовых
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке при ...