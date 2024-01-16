В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...04.10.2023 В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...24.08.2023 УБРиР на 0,5% снизил ставки по льготной ипотеке
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 0,5% снизил ставки по льготным ...01.09.2022 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в ...12.05.2021 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов в I квартале увеличился на 49%
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в I ...