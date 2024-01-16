В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...

В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России

В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...