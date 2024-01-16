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16.01.2024

В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше жилищных кредитов, чем в ноябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С точки зрения выдачи ипотечных кредитов декабрь 2023 года стал самым активным месяцем прошедшего года, уточнили в финансовой организации. Так, объем выдачи ипотек по льготным программам в декабре превысил ноябрьские показатели в 1,5 раза. Доля кредитов с господдержкой составила 84% от всего объема ипотечных продаж банка, что на 10 п. п. больше, чем в ноябре. В среднем в 2023 году доля ипотечных сделок по льготным программам составила 58% от общего объема. 25% от всего объема выданных банком в декабре 2023 года жилищных кредитов пришлось на Свердловскую область.

В общем объеме выданных УБРиР в 2023 году ипотечных кредитов с использованием льготных госпрограмм 47% пришлось на ипотеки с господдержкой на новостройки, 43% — на семейные ипотеки, 10% — на ипотеки для IT-специалистов.

«В начале января мы фиксируем поток входящих заявок на ипотеку даже выше уровня августа и сентября — пиковых с точки зрения спроса месяцев прошлого года. Одна из главных причин в том, что УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.

Напомним, что ранее в финансово-кредитной организации заявляли, что условия по льготным ипотечным программам менять не будут, а также не будут вводить дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. По мнению экспертов УБРиР, экономика продукта позволяет банку на данном этапе сохранять текущие условия.
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