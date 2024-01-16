УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год

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УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...

В УБРиР прокомментировали снижение субсидирования льготных ипотек в России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Несмотря на то, что государство снизило размер компенсаций банкам, оформляющим льготные ...

В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...

В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...

В УБРиР в десять раз выросли объемы выдач семейной ипотеки по сравнению с началом года

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали рост объемов ...