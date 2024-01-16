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УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы выдачи льготных жилищных кредитов свердловчанам в четыре раза (на 300%) по сравнению с январем 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В Свердловской области, домашнем регионе присутствия банка, УБРиР нарастил выдачу льготных жилищных кредитов в 4 раза», — говорится в сообщении.

В целом по России за тот же период объемы выдачи льготных ипотек УБРиР увеличил в среднем в три раза: в 4,3 раза — по ипотеке на новостройки, в 3,7 раза — по семейной ипотеке, в 2,7 раза — по IT-ипотеке. В январе 2024 года доля таких займов по госпрограммам составила 93% от всего объема ипотечных продаж банка.

«Мы пережили в январе настоящий ипотечный бум. Наши выдачи по госпрограммам год к году увеличились почти на 1 млрд руб. — для нашего банка — это очень серьезный масштаб. Разумеется, спрос на льготные программы повлиял и на общий результат продаж — объемы ипотечного кредитования в этом январе в УБРиР выросли на 90% по сравнению с началом 2023 года», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.

Ранее сообщалось, что УБРиР отказался менять условия выдачи льготных ипотек вслед за другими российскими банками.

«УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия», — сообщала Алина Буслова.
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