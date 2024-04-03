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Объем выдачи ипотек в УБРиР вырос на 64% в январе-апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объем выдачи жилищных кредитов в январе-апреле 2024 года на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«По итогам апреля на жилищные кредиты в рамках госпрограммам в УБРиР приходится 78% всех выдач. По сравнению с началом года эта доля несколько снизилась. Наибольшей популярностью среди льготных программ в прошедшем месяце пользовалась семейная ипотека: 43% от общего объема продаж ипотеки и 55% от выдач по госпрограммам. По сравнению с мартом популярность этой программы у клиентов банка выросла вдвое», — уточнили в пресс-службе финансовой организации.

Пик активности выдач был зафиксирован в феврале 2024 года. В Свердловской области продаж ипотек было почти в два раза больше, чем в целом по регионам присутствия УБРиР. За вышеуказанный период объем выдач льготных ипотек в банке вырос в 3,5 раза по сравнению с январем-апрелем 2023 года. В апреле 2024 года рост выдач субсидируемых жилищных кредитов составил 68% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Основным драйвером сегодня является семейная ипотека. Одним из трендов последнего времени стало частичное восстановление спроса на жилищные кредиты по базовым программам — в апреле выдачи «рыночной» ипотеки выросли в сравнении с мартом в полтора раза. Это свидетельствует о том, что клиенты начали адаптироваться к новым реалиям рынка», — прокомментировал директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.
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