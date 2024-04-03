Объем выдачи ипотек в УБРиР вырос на 64% в январе-апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2024. По итогам января-марта 2024 года клиенты Уральского банка реконструкции и развития ...13.03.2024 В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...08.02.2024 УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...15.11.2022 В УБРиР в десять раз выросли объемы выдач семейной ипотеки по сравнению с началом года
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали рост объемов ...01.11.2022 В УБРиР на 71% выросла выдача ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в январе-октябре на 71% выросла ...