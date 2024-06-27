Застройщики «снимают последние сливки»

Жители Свердловской области за первые пять месяцев 2024 года оформили 20 тыс. 094 ипотечных жилищных кредита, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25 тыс. 298). Об этом свидетельствуют данные Банка России, с которыми ознакомился УрБК. При этом в последние месяцы динамика выдачи кредитов заметно улучшилась, так как многие заемщики торопились купить квартиру до завершения действия льготных программ.
Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) фиксируют рост активности заемщиков. По их данным, в мае жители Среднего Урала оформили 1,73 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,07 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем число выдач увеличилось на 13%, объем — на 17%.
«Динамика ипотечного кредитования на сегодняшний день определяется двумя основными факторами. С одной стороны, по рыночным ипотечным программам сохраняются высокие процентные ставки, которые не позволяют расти этому сегменту кредитования. С другой стороны, потребительские ожидания по скорому завершению части программ льготной ипотеки, а также по возможному повышению ключевой ставки, в мае воплотились в приросте объемов ипотечного кредитования», — заявил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
По его мнению, в текущей ситуации некоторым категориям заемщиков целесообразно отложить покупку недвижимости.
«Для тех, кто планирует взять ипотечный кредит, но понимает, что с 1 июля не попадает под условия льготной ипотеки, хорошей стратегией будет отказаться от займа, использовать ситуацию для накопления более крупной суммы первоначального взноса, например, с помощью вкладов, проценты по которым сейчас очень привлекательные, и вернуться к получению ипотеки после того, как рыночные ставки по жилищным кредитам снизятся», — полагает Михаил Алексин.
Напомним, что с 1 июля в России завершился срок действия программы «Ипотека с господдержкой» под 8%. Также резко ужесточились условия предоставления «Семейной ипотеки» под 6%. Она стала доступна только семьям из малых городов, где, как известно, плохо развит первичный рынок жилья.
Подобная ситуация может привести к обвальному снижению ипотечного рынка во II полугодии. Потому что текущие ставки по кредиту (в среднем 18-19% в год) недоступны для подавляющего числа потенциальных покупателей.
По данным банка «Дом.РФ», за неделю с 15 по 21 июня ставки по рыночным программам с 15 по 21 июня в среднем выросли на 0,12-0,25 п. п. Средняя стоимость кредита на жилье на «первичке» у банков из топ-20 поднялась на 0,14 п. п., до 18,32%. На вторичном рынке показатель увеличился на 0,12 п. п., до 18,49%.
В Центробанке добавляют, что ипотечный рынок в РФ в последние годы сильно зависел от льготных программ. По «Ипотеке с господдержкой» и «Семейной ипотеке» выдавали более 70% от всех жилищных кредитов.
«В мае текущего года выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 21% (до 422 млрд с 350 млрд руб.) по сравнению с предыдущим месяцем, а их доля в общем объем выдач по-прежнему составляет более 75% (более 90% в сегменте строящегося жилья)», — отмечают аналитики Банка России.
Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что статистика ЦБ по числу выданных кредитов уже не так интересна, как прежде.
«Сейчас рынок стоит на пороге кардинальных перемен. Тем не менее, мы фиксируем, что в мае произошел заметный рост числа кредитов, как под залог договоров долевого участия, так и на рынке готового жилья, где достаточно много сданных проектов от застройщиков, которые подходят под льготные программы», — написал М. Хорьков в своем блоге REBURG
.
Он ожидает, что в июне ипотечный рынок покажет очень сильные результаты, а дальше произойдет резкое снижение числа сделок.
Ранее УрБК писал
, что заметное сокращение количества ипотечных сделок сильно повлияет на рынок новостроек Екатеринбурга. Во-первых, из-за снижения спроса появятся предпосылки для уменьшения цен на квартиры. Во-вторых, в уральской столице может заметно вырасти объем предложения.