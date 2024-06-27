Застройщики «снимают последние сливки»

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НАФИ: Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года

УрБК, Москва, 05.10.2016. Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I ...