Рубикон для застройщиков

Средняя цена предложения в екатеринбургских новостройках превысила 150 тыс. рублей за «квадрат» ...

В Екатеринбурге в мае заключили около 3 тыс. договоров долевого участия ...

В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...