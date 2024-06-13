УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:45

Объем выдач ипотек в РФ может снизиться в 2024 году на 35%

УрБК, Москва, 19.06.2024. В 2024 году в России может быть выдано 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5 трлн руб., что на 35% меньше показателя 2023 года. Такое мнение высказал заместитель президента банка «ДОМ.РФ» Антон Медведев, пишет ТАСС.

«Мы ожидаем сокращение спроса во II полугодии, но с учетом достаточно сильного первого полугодия коррекция рынка в части спроса не должна превысить 35%», — цитирует А. Медведева агентство. Количество выданных ипотечных кредитов может оказаться ниже показателя 2023 года на 30%, добавил он.

Ранее УрБК писал о том, что средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ в 2024 году превысили 18%. Также, по данным ЦБ РФ, в конце 2023 года в среднем у каждого российского заемщика, получившего ипотечный кредит, на тот момент уже был незакрытый кредит. На такого рода заемщиков пришлось 68% от общего объема долга по ипотеке, или 14,1 трлн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2024 Средневзвешенные ставки по ипотекам в России превысили 18%

УрБК, Москва, 13.06.2024. Средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ впервые в 2024 году превысили 18%, пишет ...

17.04.2024 Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом

УрБК, Москва, 17.04.2024. В конце 2023 года с среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был ...

16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году

Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с показателями 2015 года, ...

16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году

УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...

01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18