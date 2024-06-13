Объем выдач ипотек в РФ может снизиться в 2024 году на 35%

УрБК, Москва, 13.06.2024. Средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ впервые в 2024 году превысили 18%, пишет ...

Средневзвешенные ставки по ипотекам в России превысили 18%

Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом

УрБК, Москва, 17.04.2024. В конце 2023 года с среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был ...