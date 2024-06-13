Объем выдач ипотек в РФ может снизиться в 2024 году на 35%

УрБК, Москва, 13.06.2024. Средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ впервые в 2024 году превысили 18%, пишет ...17.04.2024 Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом
УрБК, Москва, 17.04.2024. В конце 2023 года с среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был ...16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году
Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с показателями 2015 года, ...16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году
УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...