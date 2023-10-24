Средневзвешенные ставки по ипотекам в России превысили 18%

УрБК, Москва, 24.10.2023. С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков. Эксперты не ...29.04.2020 Средневзвешенные ставки топ-15 российских ипотечных банков снизились на 0,1 процентного пункта
УрБК, Москва, 29.04.2020. Средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков РФ снизились по итогам прошлой недели. ...01.10.2019 В России банки массово снижают ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА ...15.07.2015 САИЖК снизило процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,4-1,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) снизило процентные ...06.11.2012 ОАО «Газпромбанк» повысило ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 06.11.2012. Газпромбанк повысил ставки по ряду ипотечных кредитов в рублях. Ставка по программе «Военная ...