УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

Средневзвешенные ставки по ипотекам в России превысили 18%

УрБК, Москва, 13.06.2024. Средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ впервые в 2024 году превысили 18%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на АО «Дом.РФ».

«Ставки по ипотеке на первичном рынке достигли 18,08% годовых (рост на 0,96 п. п. за неделю), на вторичном — 18,33% годовых (рост на 1,1 п. п.)», — пишет издание. Причиной этого стало резкое повышение ипотечных ставок рядом крупных российских банков, таких как Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург», ВТБ.

Ранее УрБК писал о том, что по итогам января-апреля 2024 года свердловчане заключили 15 тыс. 352 ипотечные сделки, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.10.2023 Ипотечные ставки для клиентов российских банков могут подняться до 20% годовых

УрБК, Москва, 24.10.2023. С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков. Эксперты не ...

29.04.2020 Средневзвешенные ставки топ-15 российских ипотечных банков снизились на 0,1 процентного пункта

УрБК, Москва, 29.04.2020. Средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков РФ снизились по итогам прошлой недели. ...

01.10.2019 В России банки массово снижают ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА ...

15.07.2015 САИЖК снизило процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,4-1,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) снизило процентные ...

06.11.2012 ОАО «Газпромбанк» повысило ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 06.11.2012. Газпромбанк повысил ставки по ряду ипотечных кредитов в рублях. Ставка по программе «Военная ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов16.05.2024Ольга Беленькая о реакции рынка на резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки
Архив новостей
Июнь 2024 (265)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18