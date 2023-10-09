Декабрьские изменения

В декабре 2023 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.Уплата налогов
1 декабря 2023 года является последним днем своевременной уплаты имущественного налога физическими лицами за 2022 год. Также до 1 декабря следует оплатить НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги.
В случае просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ (15%) за каждый день просрочки. Если совокупная недоимка превысит 10 тыс. руб., налоговая инспекция будет взыскивать ее в судебном порядке.
За несовершеннолетних (к примеру, если квартира приобретена с использованием материнского капитала) налог обязаны уплатить родители.Штраф за шины не по сезону
С 1 декабря вступают в силу изменения в списке неисправностей автомобиля, при которых запрещена его эксплуатация. В частности, за отсутствие в комплектации машины зимней резины с декабря по февраль предусмотрен штраф в размере 500 руб. по статье 12.5 КоАП, тот же штраф предусмотрен и за отсутствие летней резины с июня по август.
Однако 29 ноября представитель МВД РФ Ирина Волк разместила в своем Telegram-канале разъяснение главы ГИБДД Михаила Черникова, в котором он заявил, что с 1 декабря дорожные инспекторы никого не будут штрафовать за отсутствие на колесах машины зимних шин. Каждый владелец должен самостоятельно готовить свой автомобиль к сезону с учетом погоды, ведь в ряде регионов РФ зимние шины в декабре не требуются, поскольку там нет снега и наледи, заявил он.
В список неисправностей машины, при которых ее эксплуатация запрещена, также вошли неработающая система ABS, нештатные ксеноновые лампы в фарах, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни.Четыре способа авторизации на российских сайтах
С 1 декабря зарегистрироваться на российских сайтах можно будет только четырьмя способами: указав номер телефона, пройдя авторизацию через «Госуслуги», Единую биометрическую систему и «иные информсистемы» (к примеру, «ВКонтакте» или Mail.ru). Изменение обусловлено усилением защиты личных данных россиян, объясняют авторы инициативы.
Иными словами, регистрацию с помощью почты от зарубежного сервиса (к примеру, gmail.com) осуществить уже не удастся. Однако частные лица в некоторых случаях смогут обойти этот запрет с помощью VPN.
Наблюдатели отмечают, что выбор способа регистрации по новым правилам достаточно условный, ведь регистрация на «Госуслугах» требует номера телефона, а Единая биометрическая система — регистрации на «Госуслугах». Новым требованием оказались недовольны и российские банки: по мнению представителей финансовых организаций, оно усложнит процедуру входа в банковские приложения.
Существует вероятность, что нововведение может быть перенесено на 2025 год из-за неготовности отечественных интернет-платформ. Соответствующие законопроект был принят в первом чтении 28 ноября.Загранпаспорт станет проще признать недействительным
С 11 декабря список причин, достаточных для признания заграничного паспорта гражданина РФ недействительным, увеличится на 15 пунктов.
В этот список вошли, к примеру, лишение гражданства РФ, смена ФИО, даты и места рождения, а также истечение срока действия документа.
В случае призыва на военную службу существующий загранпаспорт будет изыматься. Кроме того, сдать этот документ будут обязаны граждане, которым по каким-либо причинам запретили выезд из России (к примеру, по решению судебных приставов).Тарифы на ж/д перевозки вырастут
Тарифы на грузовые и пассажирские ж/д перевозки с 1 декабря могут увеличиться на 10,75%, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ. Это коснется и проезда в плацкартных вагонах, исключением станут пригородные поезда. Повышение тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит
12,8%.
С 1 января 2025 года тарифы на ж/д перевозки могут вырасти на 7,5%, а с 1 января 2026 года — на 7,3%.Новый перечень профессий иностранных специалистов вне квот
С 15 декабря список иностранных квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу, будет расширен.
К примеру, если ранее из среднего медицинского персонала вышеуказанные квоты не распространялись только на акушерок и медсестер, то в новом перечне перечислены 49 категорий.
В новый перечень также вошли специальности, связанные с сельским хозяйством (к примеру, трактористы и трактористы-машинисты). Список строительных профессий расширен с двух до 11 категорий. Всего новый перечень будет состоять из 192 пунктов.Штраф за навязывание услуг
С 1 декабря навязывание товаров и/или услуг клиентам за дополнительную плату будет наказываться штрафом. Речь идет о ситуации, когда клиент вынужден заключить еще одно соглашение, чтобы основной договор на услуги вступил в силу. К примеру, оштрафованы могут быть застройщики, навязывающие покупателям квартир дополнительные услуги.
Штраф составит 20-40 тыс. руб. для юридических лиц, 2-4 тыс. руб. — для должностных лиц.
За январь-сентябрь 2023 года Центробанк зафиксировал
233 жалобы от жителей Свердловской области на навязывание дополнительных услуг при кредитовании. Обязательная маркировка безалкогольных напитков
С 1 декабря производители безалкогольных напитков обязаны наносить на упаковку обязательную маркировку и передавать сведения о вводе ее в оборот в систему «Честный знак». Исключение сделано для соков, морсов, нектаров и напитков на растительном сырье.
Требование также распространено на жидкости для электронных сигарет, вейпов (в том числе одноразовых) и других систем доставки никотина. Это касается жидкостей как с никотином, так и без него.