Материалы по теме

ФАС подготовила предложения по индексации железнодорожных перевозок

УрБК, Москва, 09.10.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказов об индексации ...

В России с сентября вступит в силу обновленный список подлежащих штрафу неисправностей автомобиля

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России с 1 сентября вступит в силу обновленный список неисправностей, при которых запрещена ...

Декабрьские изменения

Индексация тарифов ЖКХ, новые обязательства госорганов и послабления для малого бизнеса ...

В России могут обновить запрещающий эксплуатацию автомобиля перечень неисправностей

УрБК, Москва, 01.11.2022. МВД России подготовило новую редакцию перечня «неисправностей и условий», при которых ...

В России запретили с 1 декабря передвигаться на машине без зимней резины

УрБК, Москва, 01.12.2017. В России с 1 декабря 2017 года запрещено использовать транспортное средство, необорудованное ...