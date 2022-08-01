Число поступивших от свердловчан в Банк России жалоб на навязывание услуг при кредитовании выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области направили в Банк России 185 жалоб ...18.01.2022 Жители Южного Урала направили в ЦБ РФ 282 обращения о навязывании услуг в банках и МФО
УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Согласно данным за январь-ноябрь 2021 года, жители Челябинской области направили в Банк ...30.12.2021 За 11 месяцев в Свердловской области зафиксирована 351 жалоба на навязывание услуг в банках и МФО
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. За январь-ноябрь 2021 года ЦБ зарегистрировал 351 жалобу от жителей Свердловской ...29.07.2019 Число жалоб жителей Челябинской области в ЦБ выросло на треть
В первом полугодии 2019 года от жителей Челябинской области в Центробанк поступило 2 тыс. 994 жалобы, что на треть выше ...02.06.2016 За I квартал более 200 уральцев пожаловались в ЦБ на навязывание допуслуг при покупке ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2016. По итогам четырех месяцев 2016 года доля жалоб граждан в Уральское главное управление ...