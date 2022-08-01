Число поступивших от свердловчан в Банк России жалоб на навязывание услуг при кредитовании выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. За январь-сентябрь 2023 года в Центробанк поступило 233 жалобы от жителей Свердловской области на навязывание дополнительных услуг при кредитовании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 38%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



При этом наиболее часто клиенты банков сталкиваются с навязыванием при оформлении потребкредита, реже — при заключении договора ипотеки. В том числе кредиторы могут предлагать страховки от несчастных случаев или болезни, а также рекомендовать приобретение услуг «Помощь на дороге» и «Телемедицина».



Также с навязыванием сталкиваются клиенты микрофинансовых организаций (МФО). При этом наиболее часто это случается при оформлении онлайн-займов.



По словам начальника Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергея Кокоулина, покупка допуслуг не должна быть обязательным условием выдачи кредита или займа. При этом сами по себе такие услуги могут быть полезными для заемщика, но их приобретение должно быть осознанным.



В Центробанке напоминают, что от любых навязанных услуг можно отказаться в течение 14 календарных дней после оформления договора. С января 2024 года период охлаждения увеличен до 30 дней.