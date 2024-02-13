Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников

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УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Банк России. Об этом в ходе ...