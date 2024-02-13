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Сегодня, 10:57

Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников

Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенниковЖители Свердловской области начали реже обращаться в Центробанк с жалобами на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов. Однако число обращений, связанных с мошенническими действиями, заметно возросло. Это связана с тем, что преступники постоянно изобретают новые способы хищения денег, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Доля жалоб на мошеннические действия на Среднем Урале выросла с 8% до 14%. Основная часть таких обращений (304 случая) связана с обманом, совершенным с применением методов социальной инженерии.

«Для борьбы с мошенничеством Банк России предлагает новые меры, среди которых — введение периода охлаждения при оформлении кредитов. Законопроект об этом сейчас находится в Госдуме. Благодаря этой инициативе кредитные средства на счет клиента будут переводиться не сразу. Кроме того, с 1 марта потребители смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Это поможет бороться с мошенниками, которые обманом вынуждают людей оформлять кредиты», — отметил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В целом по стране число жалоб в Центробанк на кибермошенников за 2024 год выросло в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Для решения этой проблемы регулятор обязал блокировать банковские карты и доступ к онлайн-банкингу гражданам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных средств — дропперством. Банки также должны приостанавливать на два дня подозрительные переводы. Однако такая мера негативно сказалась на динамике жалоб, потому что число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза. При этом по большинству обращений банки подтвердили, что такие счета использовались для обмана людей», — добавляют представители ЦБ.

С увеличением количества жалоб на мошенничество доля других категорий обращений начала сокращаться. Так, в Свердловской области доля обращений по теме потребительского кредитования за год снизилась с 24% до 17%. Количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при выдаче кредитов уменьшилось до 50 случаев в 2024 году против 139 в 2023 году.

Также стало меньше жалоб на страховщиков, на микрофинансовые организации, на мисселинг (когда клиента сознательно вводят в заблуждение и продают не тот продукт или услугу, за которыми он пришел).

«Хорошая новость этого года в том, что жалобы на навязывание и мисселинг продолжают снижаться, а значит, кредитные и микрофинансовые организации становятся более клиентоориентированными», — заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области и в целом по России участились случаи мошенничества. Злоумышленники постоянно ищут новые способы лишить граждан их сбережений, в том числе, с помощью современных технологий. Одна из последних выявленных схем, о которой предупредили жителей Свердловской области Уральское ГУ Банка России и ГУ МВД России по региону, связана с технологией обмена данными NFC.
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