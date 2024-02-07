Число жалоб свердловчан на финансовые организации за год сократилось на 11%

УрБК, Москва, 07.02.2024. В 2023 году в Центробанк поступило 325,3 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. По ...02.08.2023 Банк России за полгода получил 169 тыс. жалоб от граждан
УрБК, Москва, 02.08.2023. За январь-июнь 2023 года Банк России получил 169,1 тыс. жалоб от граждан на деятельность ...05.05.2023 Банк России за квартал получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг
УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. ...17.10.2019 Число жалоб свердловчан в ЦБ с начала года выросло на 8%
Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Банк России. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге ...17.10.2019 Число жалоб свердловчан в ЦБ с начала года выросло на 8%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Банк России. Об этом в ходе ...