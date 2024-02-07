Число жалоб свердловчан на финансовые организации за год сократилось на 11%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В 2023 году в ЦБ поступило 7,2 тыс. жалоб от жителей Свердловской области на работу финансовых организаций. Это на 11% меньше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Количество жалоб свердловчан на работу страховщиков за год сократилось на 44%, до 600 штук. Число обращений, связанных с деятельностью банков, снизилось на 7%, до 4 тыс. штук.



При этом число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось на 3%, до 1,3 тыс. Количество обращений граждан по поводу мошенничества выросло на треть. Жалоб на недобросовестные продажи со стороны банков и МФО стало меньше в два раза, а на навязывание дополнительных услуг — на 8%.