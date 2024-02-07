ЦБ зафиксировал в I квартале снижение жалоб потребителей финансовых услуг на 14%

УрБК, Москва, 07.02.2024. В 2023 году в Центробанк поступило 325,3 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. По ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
УрБК, Москва, 05.08.2021. За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых ...12.02.2021 Число жалоб россиян в ЦБ в прошлом году выросло на 12,7%
По итогам 2020 года в Банк России поступило 27 тыс. 550 жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 12,7% больше, ...12.02.2021 Число жалоб россиян в ЦБ в прошлом году выросло на 12,7%
УрБК, Москва, 12.02.2021. По итогам 2020 года в Банк России поступило 27 тыс. 550 жалоб от потребителей финансовых ...