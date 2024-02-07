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ЦБ зафиксировал в I квартале снижение жалоб потребителей финансовых услуг на 14%

УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года на 13,6% снизилось количество жалоб потребителей финансовых услуг в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Так, количество жалоб на недобросовестные продажи услуг снизилось на 70%, на навязывание дополнительных услуг пользователи стали жаловаться в два раза реже.

«Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам», — уточнил руководитель Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута.

Количество жалоб на страховщиков уменьшилось на 40,7%, на микрофинансовые организации (МФО) — на 35,1%.

При этом на 5% больше поступило жалоб на банки: чаще всего жаловались на действия мошенников (+45,4%), ипотечное (+6,5%) и потребительское кредитование (+15,9%).

Больше чем на 30% увеличилось число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций, в том числе по управлению паевыми инвестиционными фондами, а также по заключению, изменению и расторжению договоров с негосударственными пенсионными фондами. Основным фактором роста по рынку ценных бумаг (+7,3%) стали жалобы на манипулирование.
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