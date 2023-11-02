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Сегодня, 17:03

Россияне стали в два раза реже жаловаться на мисселинг

УрБК, Москва, 07.02.2024. В 2023 году в Центробанк поступило 325,3 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился на 7,7%, сообщает Telegram-канал регулятора.

Согласно данным Банка России, на 19,3% снизилось число жалоб россиян на страховщиков (без учета шаблонных запросов о проверке коэффициента бонус-малус).

Кроме того, в два раза сократилось число обращений, связанных с мисселингом. Уменьшилось число некорректных продаж под видом вкладов инвестиционных продуктов, полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни — на 47,8% и 42,6% соответственно.

Также на 3% снизилось число жалоб на микрофинансовые организации, не включая шаблонные претензии от клиентов МФО, которые поверили обещаниям псевдоэкспертов уменьшить размер их долга, а также обращения, связанные с оформлением мошенниками займов на чужое имя.

Число претензий к банкам уменьшилось на 5,7%, при этом на потребительское кредитование люди жаловались реже на 8,6%, а на ипотечное — на 17,2%.

Помимо этого, в 3,3 раза снизилось количество жалоб в адрес участников рынка ценных бумаг.
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