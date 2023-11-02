Россияне стали в два раза реже жаловаться на мисселинг

УрБК, Москва, 02.11.2023. За январь-сентябрь 2023 года Банк России получил 186,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых ...08.08.2023 Челябинские потребители финансовых услуг в I полугодии 2023 года подали в ЦБ на 22% меньше жалоб
УрБК, Челябинск, 08.08.2023. Количество жалоб, поступивших в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг из Челябинской ...02.08.2023 Банк России за полгода получил 169 тыс. жалоб от граждан
УрБК, Москва, 02.08.2023. За январь-июнь 2023 года Банк России получил 169,1 тыс. жалоб от граждан на деятельность ...05.05.2023 Банк России за квартал получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг
УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. ...02.02.2023 В 2022 году число жалоб в Банк России выросло на 18%
УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. ...