В 2022 году число жалоб в Банк России выросло на 18%

УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 18% больше, чем годом ранее. В первую очередь их число увеличилось из-за роста жалоб, связанных с санкционными ограничениями. Из них 72% поступили в I полугодии, сообщается на сайте регулятора.
Больше всего «санкционных» жалоб (27,6 тыс.) затрагивали кредитные организации. В основном они касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризации и кредитных каникул. При этом отмечается, что претензий по темам потребительского и ипотечного кредитования стало меньше на 20,6% и 10,7% соответственно.
Количество жалоб на страховщиков выросло на 30,2%, до 59,3 тыс. Это связано с потоком шаблонных запросов об изменении коэффициента бонус-малус, применяемого при расчете стоимости ОСАГО. Они создавались платными сайтами-посредниками, причем в этих запросах была приведена не вся нужная информация, и они «заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей».
Весной на треть увеличилось количество обращений о проблемах с ремонтом по ОСАГО, поскольку отсутствовали запчасти и затягивались сроки ремонта. Но с лета число подобных претензий вернулось к уровню 2021 года. В целом жалоб по ОСАГО стало на 2,3% меньше.
Претензий к микрофинансовым организациям стало меньше на 5,6% — 47 тыс. Этому способствовало уменьшение обращений по вопросам возврата просроченной задолженности (на 30,6%). Но стало больше жалоб на мошенничество, включая оформление злоумышленниками займов на чужое имя (на 38,6%).
Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг произошел из-за вынужденных переводов брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировки иностранных ценных бумаг.
Повышение числа жалоб на мисселинг до 5,8 тыс. (плюс 40%) возникло в первую очередь из-за некорректных продаж паев ПИФ, продуктов и услуг доверительных управляющих, а также полисов накопительного страхования жизни, которые были оформлены в предыдущие годы.
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