За 2022 год жители Свердловской области направили в Банк России 8,4 тыс. жалоб на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. За 2022 год в Банк России поступило 8,4 тыс. жалоб на финансовые организации от жителей Свердловской области. Это примерно сопоставимо с уровнем 2021 года, сообщается на сайте регулятора.
Число претензий к банкам сократилось на 7%, до 4,6 тыс. Это связано с уменьшением количества жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании. На это, в свою очередь, повлияли новые нормы: запрет на предустановленные галочки в договорах и период охлаждения для любых дополнительных услуг.
В отношении микрофинансовых организаций (МФО) поступило 1,3 тыс. обращений, что на 14% уступает показателю 2021 года. В основном сокращение обосновано уменьшением числа претензий по вопросам возврата просроченной задолженности. Однако граждане стали чаще жаловаться на мошенничество, включая оформление злоумышленниками займов на чужое имя.
Количество жалоб на страховые организации выросло на 15%, до 1,1 тыс. Это вызвано большим количеством запросов о неверном применении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО. Подобные запросы формировались на платных сайтах-посредниках и не содержали всю необходимую информацию.
В 2022 году в Свердловской области и по всей стране в целом появилась тематика жалоб, связанных с санкционной повесткой. Из них 70% поступили в I полугодии и касались разъяснения законодательных изменений и мер поддержки.
УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. ...01.08.2022 За I полугодие 2022 года свердловчане направили в Банк России 4,4 тыс. жалоб
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области направили в Банк России 185 жалоб ...16.05.2022 В Свердловской области выросло число жалоб на страховые компании и уменьшилось — на банки
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. За I квартал 2022 года жители Свердловской области направили в Банк России почти 2 тыс. ...31.01.2019 В 2018 году количество жалоб потребителей в Банк России снизилось на 2,3%
УрБК, Москва, 31.01.2019. Впервые за последние годы отмечено снижение количества жалоб и обращений потребителей ...12.02.2018 За 2017 год число жалоб в Банк России на некредитные организации выросло на 22%
УрБК, Москва, 12.02.2018. По итогам 2017 года в Банк России поступило 121,9 тыс. жалоб на некредитные финансовые ...