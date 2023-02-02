За 2022 год жители Свердловской области направили в Банк России 8,4 тыс. жалоб на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. За 2022 год в Банк России поступило 8,4 тыс. жалоб на финансовые организации от жителей Свердловской области. Это примерно сопоставимо с уровнем 2021 года, сообщается на сайте регулятора.



Число претензий к банкам сократилось на 7%, до 4,6 тыс. Это связано с уменьшением количества жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании. На это, в свою очередь, повлияли новые нормы: запрет на предустановленные галочки в договорах и период охлаждения для любых дополнительных услуг.



В отношении микрофинансовых организаций (МФО) поступило 1,3 тыс. обращений, что на 14% уступает показателю 2021 года. В основном сокращение обосновано уменьшением числа претензий по вопросам возврата просроченной задолженности. Однако граждане стали чаще жаловаться на мошенничество, включая оформление злоумышленниками займов на чужое имя.



Количество жалоб на страховые организации выросло на 15%, до 1,1 тыс. Это вызвано большим количеством запросов о неверном применении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО. Подобные запросы формировались на платных сайтах-посредниках и не содержали всю необходимую информацию.



В 2022 году в Свердловской области и по всей стране в целом появилась тематика жалоб, связанных с санкционной повесткой. Из них 70% поступили в I полугодии и касались разъяснения законодательных изменений и мер поддержки.