На Среднем Урале стало меньше МФО

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УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...

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