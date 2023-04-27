На Среднем Урале стало меньше МФО

Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории Свердловской области, с 1 апреля 2022 года уменьшилось на 10%. За этот период две МФО добровольно прекратили деятельность, одну организацию исключили из государственного реестра МФО за неоднократное нарушение требований законодательства. Также в госреестр была включена одна новая компания. Всего в регионе на сегодняшний день работает 19 микрокредитных компаний.
Эксперты отмечают, что снижение числа компаний связано с характерной для российского рынка консолидацией. Кроме того, если до 2020 года основное количество игроков уходило с рынка из-за нарушений по решению ЦБ РФ, то теперь 66% МФО делают это добровольно. По словам начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Натальи Мокшиной, в настоящий момент к сокращению количества МФО приводит также снижение маржинальности данного вида бизнеса.
«Некрупные и слабые игроки, когда маржинальность снижается, добровольно покидают рынок или меняют бизнес модели. При этом те игроки, которые приходят сейчас, четче просчитывают бизнес-модель и остаются на рынке на длительный срок», — считает Наталья Мокшина.
Напомним, что с 1 июля вступил
в силу закон, согласно которому максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам снижена с 1% до 0,8%. Размер полной стоимости потребительского кредита уменьшен с 365% до 292% годовых. Кроме того, теперь предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным выплатам ограничена 130% от размера кредита, выданного на срок до 12 месяцев.
«Например, когда гражданин получает в МФО заем в 10 тыс. руб. на 10 дней, в день он будет платить не более 80 руб. И через 10 дней его задолженность перед компанией составит 10 тыс. 800 руб. Это предел. Если происходит просрочка, подключается механизм ограничения предельной задолженности. Максимально эта сумма составит 13 тыс. руб. исходя из суммы займа, умноженной на 130%. Сюда входят проценты, пени, штрафы и иные начисления, которые осуществляются в подобных случаях. Свыше этой суммы иных начислений быть не может. Таким образом, заемщик должен будет вернуть в организацию тело займа — 10 тыс. руб. — и еще 13 тыс. руб., начисленных за просрочку», — пояснила Н. Мокшина.
Тенденции к сокращению маржинальности МФО характерны не только для Среднего Урала — подобная ситуация распространяется на рынок России в целом. Так, специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» полагают, что по итогам 2023 года прирост выдачи микрозаймов в России может замедлиться до 10%. Для сравнения аналитики приводят в пример 2022 год, когда рост выдачи составлял 22%, и период 2015-2019 годов с показателями до 35%.
Причиной этому эксперты также называют новые ограничения, вводимые регулятором.
«Новые ограничения будут серьезным испытанием для малых и средних компаний, не успевших провести стресс-тесты и оперативно адаптировать бизнес-модель. «Эксперт РА» полагает, что реестр к концу 2023-го недосчитается как минимум 200 игроков (на начало текущего года в нем было 1 тыс. 162 компании, за I квартал 2023-го перечень сократился еще на 53 позиции)», — говорится в обзоре агентства.
Однако аналитики не исключают сохранения более высоких темпов роста выдачи в текущем году, если на рынке появятся новые сильные игроки.
При этом объем выданных микрозаймов в России стабильно растет: с 2016 по 2021 год он увеличился с 195 млрд руб. до 631 млрд руб., в 2022 году — до 772 млрд руб., а в 2023 году эксперты агентства прогнозируют увеличение этого показателя до 850 млрд руб.
Помимо этого, благодаря притоку новых клиентов и оптимизации издержек прибыль МФО в прошлом году составила 41 млрд руб. Причем 89% от этой суммы пришлось на долю 63 крупных компаний с портфелем более 1 млрд руб.
Эксперты отмечают, что благодаря таким данным становится понятно, что около 50% всех МФО в России по итогам прошлого года стали убыточными. Поэтому ожидается, что тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney