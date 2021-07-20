Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%

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Число клиентов кредитных потребительских кооперативов на Урале за год сократилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Число действующих клиентов кредитных потребительских кооперативов (КПК) в уральском ...

Число выданных юрлицам микрозаймов в Свердловской области в I квартале выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...

В России ужесточили правила работы микрофинансовых организаций

С 1 июля в РФ вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба Уральского ГУ ...

В России ужесточили правила работы микрофинансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2020. С 1 июля в РФ вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций, ...