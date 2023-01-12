В Свердловской области за I квартал выдали микрозаймы на 760 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года выдали займы на сумму более 760 млн руб. Из них 70% приходится на сегмент займов «до зарплаты». Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Наталья Мокшина.



Всего в I квартале свердловские МФО заключили с физическими лицами 31 тыс. договоров. При этом размер среднего займа в регионе за год снизился с 26 тыс. до 25 тыс. руб. из-за увеличения доли онлайн-займов «до зарплаты».



Наталья Мокшина отметила, что на данный момент наблюдается тенденция по переходу займов «до зарплаты» в онлайн. Так, по итогам I квартала 2022 года доля займов, выданных в этом сегменте онлайн, составляла всего 40%, а по итогам I квартала 2023 года она достигла почти 70%. Общая сумма займов «до зарплаты», выданных онлайн в январе-марте этого года, составила 138 млн руб.



Начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ ЦБ РФ также рассказала, что, по данным на 1 апреля 2023 года, портфель региональных МФО за год сократился на 15% и составил 2,6 млрд руб. Из них 63% — это портфель МФО предпринимательского финансирования.



«В I квартале 2023 года выдано почти в полтора раза больше микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сравнении с тем же периодом прошлого года. Суммарный объем займов для бизнеса в регионе за I квартал 2023 превысил 350 млн руб.», — рассказала Наталья Мокшина.