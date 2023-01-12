В Свердловской области за I квартал выдали микрозаймы на 760 млн рублей

В Свердловской области, по данным на начало октября 2022 года, общий портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) ...12.01.2023 Общий портфель займов МФО Свердловской области превысил 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области, по данным на начало октября 2022 года, общий портфель займов ...02.07.2021 Число выданных юрлицам микрозаймов в Свердловской области в I квартале выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...30.06.2016 Объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам вырос до 19,4 ...30.06.2016 За I квартал объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 30.06.2016. По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным ...