Интервью с экспертом в области финансов и подбора кредитных продуктов

Эксперт в области финансов и подбора кредитных продуктов компании Надо Денег. Номинант Всероссийской премии финансистов «Репутация» в категории «За вклад в повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг». https://nadodeneg.ru/avtory/anatoliy-sevtsov/

Здравствуйте, Анатолий Андреевич. Я хотел бы взять у вас интервью. У вас есть время?

Эксперт: Здравствуйте! Я готов ответить на ваши вопросы. С чего бы вы хотели начать?

Анатолий Андреевич, скажите, в чем плюсы микрозаймов для потребителей, с вашей точки зрения?

Эксперт: Один из основных плюсов микрозаймов для потребителей заключается в их быстроте и доступности. Микрозаймы обычно выдаются на небольшие суммы и на короткий срок, часто без необходимости предоставления обширного пакета документов и оценки кредитной истории заемщика. Это может быть особенно полезно для людей, которые столкнулись с неожиданными финансовыми трудностями и нуждаются в небольшой сумме на короткий срок.

Еще один плюс микрозаймов — это возможность получения денег без обращения в банк или другую официальную финансовую организацию. Это может быть удобно для людей, которые не могут или не хотят получать кредиты от традиционных кредиторов.

Скажите, а много ли людей пользуются микрозаймами?

Эксперт: Действительно, количество людей, которые пользуются микрозаймами в России, с каждым годом увеличивается. Это связано с тем, что микрозаймы становятся все более популярным и доступным финансовым инструментом, который может помочь людям решить небольшие финансовые проблемы.

По данным Центробанка РФ, объем рынка микрозаймов в России в 2022 году составил около 450 миллиардов рублей, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. Количество выданных микрозаймов также растет каждый год. Ожидается, что в 2023 году их сумма будет больше.

Анатолий Андреевич, как вы считаете, на какие нужды чаще всего берут микрозаймы?

Эксперт: Исходя из статистики и опросов, наиболее распространенными причинами для взятия микрозайма являются неожиданные финансовые расходы, такие как аварийные ремонты, медицинские счета, покупка бытовой техники, а также погашение других кредитов. Также микрозаймы могут использоваться для покрытия небольших расходов на отдых, покупку подарков или учебных материалов. Часто микрозаймы берут те, у кого нет возможности взять кредит в банке из-за низкого уровня дохода или плохой кредитной истории. Микрозаймы могут стать единственным доступным источником финансовой помощи в краткосрочной перспективе.

Многих интересует вопрос, от чего зависит сумма, которую могут одобрить клиенту?

Эксперт: Сумма, которую могут одобрить клиенту при выдаче микрозайма, зависит от нескольких факторов. Микрофинансовые организации, как правило, проводят анализ кредитной истории заемщика, чтобы определить его надежность и риски. Если клиент имеет положительную кредитную историю и своевременно выплачивал свои кредиты в прошлом, то это может повысить шансы на получение более крупнойсуммы.

МФО также могут проводить анализ доходов клиента, чтобы определить его способность выплатить кредит вовремя. Если клиент имеет достаточно высокий уровень дохода, то и это увеличит вероятность одобрения более крупной суммы. Сумма, которую можно получить в рамках микрозайма, может зависеть от срока кредита. Чем дольше срок кредита, тем меньше вероятность, что клиент вернет кредит вовремя, поэтому микрофинансовые организации могут ограничивать сумму кредита для заемщиков, которые выбирают более длительные сроки кредита.

Микрофинансовые организации могут также анализировать платежеспособность клиента, чтобы определить его возможности выплатить кредит вовремя. Если клиент имеет низкую платежеспособность, то микрофинансовые организации могут одобрить более низкую сумму кредита. Каждая МФО имеет свою политику выдачи кредитов и определяет сумму кредита в соответствии со своими требованиями и критериями.

Анатолий Андреевич, как вы считаете, составляют ли микрозаймы достойную конкуренцию банковским кредитам?

Эксперт: Я считаю, что микрозаймы и банковские кредиты предоставляют разные виды услуг и не всегда являются взаимозаменяемыми. В то же время, микрозаймы могут предоставлять достойную конкуренцию банкам, особенно в случаях, когда клиенты не могут получить кредит в банке по различным причинам, например, из-за отсутствия кредитной истории, плохой кредитной истории или низкого дохода.

Микрозаймы могут быть более доступны для людей с низким доходом или плохой кредитной историей, так как они обычно не требуют большого количества документов и занимаются выдачей кредита на небольшие суммы на короткий срок. Однако, такие займы могут иметь более высокую процентную ставку, чем банковские кредиты, и клиенты должны быть внимательны при выборе кредитора и оценке своих возможностей для погашения кредита.

Я считаю, что микрозаймы и банковские кредиты имеют свои преимущества и недостатки, и клиентам следует оценивать свои потребности и возможности, чтобы выбрать наиболее подходящий для них вид кредита.

Анатолий Андреевич, большое спасибо за подробное интервью. Нашим читателям будет интересно ознакомиться с вашим мнением. Благодарим за уделенное время.

Эксперт: Пожалуйста, был рад помочь и поделиться своим опытом и знаниями. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться.