Вчера, 15:38

Где найти клиентов: бесплатные и платные способы

Бизнес будет оставаться конкурентоспособным и прибыльным при условии стабильного потока покупателей. По этой причине компании часто сталкиваются с потребностью поиска новых клиентов. Для эффективного решения задачи важно использовать разные каналы, чтобы быстрее привлечь клиентов.

Бесплатные способы привлечения клиентов

У начинающих бизнесменов часто бюджет на рекламу ограничен или вовсе отсутствует. Это не повод отказываться от продвижения, так как есть бесплатные методы привлечения клиентов, которые при правильном использовании сделают компанию более узнаваемой, помогут заключить сделки и создадут основу для долгосрочного роста.

Размещение на картах

Добавьте данные компании на карты Google, 2ГИС и Yandex. Некоторые клиенты ищут ближайшую организацию или выбирают заведение, которое сейчас работает. Вариант подходит для салона красоты, офиса, магазина, кафе и т. д.

При внесении информации можете добавить цены, официальный сайт, время работы, фотоснимки. Вам также будет доступно платное продвижение, к примеру, поднятие объявления в поисковой выдаче или брендированная метка.

Публикация объявлений в агрегаторах и тематических сообществах

Из агрегаторов обратите внимание на Юлу и Авито. Для многих категорий услуг и товаров доступно бесплатное размещение. При создании объявления учтите нынешние потребности клиента. Допустим, летом можете сделать следующий заголовок у объявления: «Установка и ремонт кондиционеров в день обращения».

Можете найти сообщества по вашей тематике в ТГ, VK, Одноклассниках. Подойдут группы, чаты по интересам и другие каналы, которые соответствуют продукту. Допустим, детские игрушки удобно продавать в родительских чатах.

Прямой маркетинг

К нему относят рассылку СМС, сообщений в мессенджерах, писем на e-mail. В сервисных рассылках уведомляют о создании аккаунта или о статусе заказа. В рекламных рассказывают об интересных для покупателя товарах, акциях, бонусах. Для этого собирают базу подписчиков, к примеру, предлагают подписаться на канал в ТГ или зарегистрироваться на сайте.

Работа с отзывами

Собирайте обратную связь в соц. сетях, на картах, на отзовиках и т. д. Положительные мнения станут преимуществом для вашей компании, так как потенциальные клиенты часто смотрят на отклики от других людей. Можете просить покупателей оставлять отзывы, например, за скидку или небольшой подарок.

Не останавливайтесь на бесплатных способах продвижения, и по мере возможности переходите к платным вариантам. Вместе они помогут быстрее продвинуть продукт или услугу, так как о вас узнает ещё больше людей.

Старайтесь повышать узнаваемость бренда и работать над репутацией, чтобы вас чаще выбирали, а имя компании оставалось на слуху.

Платные способы продвижения

Есть платные варианты продвижения, которые отличаются эффективностью. Желательно использовать сразу несколько разных вариантов, чтобы о вашем бренде узнало больше людей, и получилось привлечь целевую аудиторию.

Способы:

— Сотрудничество с блогерами. Рекламу покупают напрямую или через биржу, стоимость часто зависит от размера аудитории. Иногда можно предложить рекламу по бартеру.
— Контент-маркетинг. Сайт продвигают с помощью развлекательных или полезных материалов, допустим, постов, статей. Контент-маркетинг изначально рассчитан на повышение узнаваемости бренда, а также формирование репутации, что потом влияет на продажи.
— Контекстная и таргетированная реклама. Цена зависит от стоимости целевого действия или клика. Обычно на неё влияет конкуренция – чем больше рекламы по конкретной тематике, тем она дороже.
— SEO и поисковая оптимизация. Это оптимизация сайта, которая помогает улучшить его позицию в поисковой выдаче по ключевому запросу. Можно оптимизировать как информационные статьи, так и категории товаров / услуг. Очевидные плюсы – долгосрочный результат, привлечение целевой аудитории.
— Вы можете доверить процесс по продвижению бизнеса SEO-специалистам из компании Webernetic: https://webernetic.ru/. Одним из проектов агентства стало продвижение дорогих игрушек при помощи соц. сетей и контекстной рекламы. Задачей было повысить узнаваемость бренда Llorens и коллекции — Miss Minis в СПб, Москве. В результате охват видео рекламы составил 4 500 000 человек, из-за чего удалось привлечь более 3000 потенциальных покупателей.
— Холодные продажи. Можно самостоятельно звонить людям, которые ещё не взаимодействовали с брендом, и предлагать им купить товар или получить услугу. Предварительно нужно собрать номера телефонов, например, купить контакты у сайтов-справочников. Это позволяет сэкономить на рекламе и полностью контролировать процесс привлечения клиентов, но придется потратить силы, время.
— Партнерский маркетинг. Компанию будет рекламировать партнер, выступающий посредником. Условия сотрудничества разные, допустим, предоставляют услугу за услугу или начисляют процент от продажи. Часто проводят акцию «Приведи друга», чтобы клиент за скидку или подарок проинформировал знакомого об услугах или мотивировал купить товар.

У всех вариантов есть плюсы и минусы, поэтому взвесьте их и решите, где найти клиентов.

Какие инструменты продвижения выбрать для своего бизнеса

При поиске клиентов важно не бояться экспериментов, а также пробовать разные инструменты. Чем больше у вас каналов продаж, тем легче будет найти покупателей.

Если бюджет небольшой, выбирайте наиболее эффективные варианты. Учитывайте особенности целевой аудитории и то, насколько быстро хотите увидеть результаты. Вы можете бесплатно проконсультироваться с бизнес-экспертом из агентства Webernetic, чтобы узнать по поводу продвижения в Интернете.

Заключение

Пробуйте разные варианты поиске и привлечения клиентов, чтобы определить наиболее эффективные для себя. Вносите корректировку в маркетинговую стратегию, наблюдая за результатами. По возможности работайте со специалистами, чтобы быстрее и выгоднее находить покупателей для своего бизнеса.

Реклама: рекламодатель ООО «В-КИБЕРНЕТИК», ИНН 6700022882, ERID: 2VfnxyMyxv4
