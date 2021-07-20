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В Свердловской области за I квартал выдали микрозаймы на 760 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...

На Среднем Урале стало меньше МФО

Число микрофинансовых организаций в регионе за год сократилось на 10% ...

Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории ...

Число клиентов кредитных потребительских кооперативов на Урале за год сократилось на 5%

Число действующих клиентов кредитных потребительских кооперативов (КПК) в уральском макрорегионе в I квартале 2021 года ...

Число выданных юрлицам микрозаймов в Свердловской области в I квартале выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...