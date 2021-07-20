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Сегодня, 18:01

Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%

Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории Свердловской области, с 1 апреля 2022 года сократилось на 10%. Сегодня в регионе работает 19 микрокредитных компаний, рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Наталья Мокшина.

По состоянию по 1 апреля 2023 года портфель региональных МФО за год сократился на 15% и составил 2,6 млрд руб. Кроме того, размер среднего займа в регионе за год снизился с 26 тыс. до 25 тыс. руб.

По словам Натальи Мокшиной, причиной сокращения количества МФО стали в том числе последовательно вводимые ЦБ РФ ограничения по предельной задолженности по займам, которые выданы сроком до одного года.

«С точки зрения МФО доходность и маржинальность бизнеса будут снижаться. Некрупные или слабые игроки в этом случае могут добровольно покинуть бизнес или сменят бизнес модели. При этом с точки зрения потребителя займы станут более доступными, поскольку переплата будет составлять меньшую сумму», — сказала начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ ЦБ РФ.

Напомним, что с 1 июля вступил в силу закон, согласно которому максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам снижена с 1% до 0,8%. Размер полной стоимости потребительского кредита уменьшен с 365% до 292% годовых. Кроме того, теперь предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным выплатам ограничена 130% от размера кредита, выданного на срок до 12 месяцев.
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