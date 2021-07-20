УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...Сегодня, 15:12 На Среднем Урале стало меньше МФО
Число микрофинансовых организаций в регионе за год сократилось на 10% ...Сегодня, 14:59 Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории ...20.07.2021 Число клиентов кредитных потребительских кооперативов на Урале за год сократилось на 5%
Число действующих клиентов кредитных потребительских кооперативов (КПК) в уральском макрорегионе в I квартале 2021 года ...02.07.2021 Число выданных юрлицам микрозаймов в Свердловской области в I квартале выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...