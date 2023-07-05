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Число выданных малому и среднему бизнесу микрозаймов в УрФО за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В январе-июне 2023 года микрофинансовые организации (МФО) Уральского федерального округа (УрФО) выдали представителям малого и среднего бизнеса 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

За указанный период было заключено более 1,3 тыс. договоров займа. Количество выданных займов и их общая сумма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34% и 22% соответственно.

По словам начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Натальи Мокшиной, значительную часть от общего объема займов ИП и юридическим лицам УрФО выдали микрофинансовые организации государственного финансирования. На них пришлось 84%, или 2,2 млрд руб.

Согласно данным на 1 июля этого года, доля предпринимателей в общем портфеле МФО достигла 78%. Средняя сумма бизнес-займа в УрФО составила 2 млн руб.
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