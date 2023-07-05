Число выданных малому и среднему бизнесу микрозаймов в УрФО за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...01.10.2021 Число выданных займов «до зарплаты» челябинскими МФО в I полугодии сократилось на 14%
УрБК, Челябинск, 01.10.2021. Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные на Южном Урале, в I полугодии 2021 ...02.07.2021 Число выданных юрлицам микрозаймов в Свердловской области в I квартале выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В I квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области заключили ...21.01.2021 Число выданных займов в ломбардах Среднего Урала в январе-сентябре сократилось на 13%
За 9 месяцев 2020 года жители Свердловской области заключили с ломбардами 520 тыс. договоров займа на общую сумму 5,2 ...21.09.2020 Число МФО в Свердловской области за год уменьшилось на 9%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. По состоянию на 1 июля 2020 года численность микрофинансовых организаций, ...