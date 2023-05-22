В Свердловской области на 41% выросло число жалоб на микрофинансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. За январь-март 2023 года в Банк России было направлено примерно 2 тыс. жалоб от жителей Свердловской области. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число претензий к банкам осталось прежним, к микрофинансовым организациям (МФО) выросло на 41%, к страховым компаниям снизилось на 23%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В отношении банков получено около 1 тыс. жалоб. В основном они касались потребительского кредитования и обслуживания банковских карт. По сравнению с прошлым годом стало меньше обращений по санкционной теме.



На МФО поступило 311 жалоб. Рост жалоб связан с увеличением числа инцидентов, когда мошенники оформляли займы на других людей. Регулятор рассчитывает, что ситуацию поможет исправить заработавшее в апреле нововведение, обязавшее МФО более строго проверять заемщиков.



Также в отношении МФО поступали необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности.



«Источником шаблонных претензий в адрес МФО были форумы и телеграм-каналы, которые обещали своим подписчикам пересчитать задолженность. Для этого заемщикам требовалось только подставить свои данные в уже готовую форму и направить ее в Банк России. Поскольку никаких законных оснований для перерасчета не было, жалобы признавались необоснованными. При этом должники, рассчитывая на положительное решение, переставали платить по займам, еще сильнее ухудшая свое финансовое положение», — объяснил начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.



На страховые компании поступило 200 жалоб. Большинство из них касались применения коэффициента бонус-малус. В основном это шаблонные обращения от автоюристов, которые не предполагают решения проблемы, поскольку в них нет данных о полисе ОСАГО.