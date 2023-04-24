Для российских МФО ужесточат проверку данных заемщика

УрБК, Москва, 24.04.2023. С 24 апреля в России вступают в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Нововведения должны будут усложнить деятельность мошенников, которые оформляют кредиты на других людей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Ключевые изменения направлены на борьбу с мошенничеством при выдаче интернет-займов. До этого у МФО не было единых правил по проверке предоставленной клиентом информации. Но многие крупные компании уже применяли предусмотренные стандартом способы проверки. Новая редакция стандарта должна привести остальные МФО «к адекватному уровню защиты», прокомментировали в Банке России.
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