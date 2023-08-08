Число поступивших в ЦБ РФ жалоб за год снизилось на 9%

УрБК, Челябинск, 08.08.2023. Количество жалоб, поступивших в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг из Челябинской ...02.08.2023 Банк России за полгода получил 169 тыс. жалоб от граждан
УрБК, Москва, 02.08.2023. За январь-июнь 2023 года Банк России получил 169,1 тыс. жалоб от граждан на деятельность ...05.05.2023 Банк России за квартал получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг
УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
УрБК, Москва, 05.08.2021. За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых ...