Число поступивших в ЦБ РФ жалоб за год снизилось на 9%

УрБК, Москва, 02.11.2023. За январь-сентябрь 2023 года Банк России получил 186,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 8,9%, сообщает Telegram-канал регулятора.



При этом число жалоб сократилось в основном из-за уменьшения количества обращений по санкционным темам — примерно в восемь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Люди стали реже жаловаться на банки (на 9,8%), в том числе на потребительское (на 6,8%) и ипотечное кредитование (на 20,5%).



В свою очередь, число жалоб на страховщиков снизилось на 18,6%, если не учитывать однотипные обращения на неверное применение коэффициента бонус-малус.



Также в 4,2 раза сократилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг. Значительно снизилось и число обращений, связанных с мисселингом (на 39,2%), в том числе с ИСЖ (на 35,4%). Это произошло благодаря массовым контрольным проверкам регулятора.



В то же время в Центробанке отмечают увеличение числа обращений, связанных с действиями мошенников.



«Люди стали чаще жаловаться на мошеннические действия с использованием методов социальной инженерии и по оформлению займов на чужое имя. Мы рассчитываем, что проблему поможет решить разработанный законопроект о самозапрете на оформление кредитов и займов, если он будет принят», — говорится в сообщении.