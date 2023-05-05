Челябинские потребители финансовых услуг в I полугодии 2023 года подали в ЦБ на 22% меньше жалоб

УрБК, Челябинск, 08.08.2023. Количество жалоб, поступивших в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг из Челябинской области в I полугодии 2023 года, сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего южноуральцы отправили регулятору 3 тыс. 019 обращений, сообщает пресс-служба Отделения по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.



В частности, на 9% уменьшилось число жалоб на кредитные организации. Чаще всего обращения южноуральцев были связаны с несогласием с условиями заключенных договоров по потребительским кредитам. Также жители региона жаловались в Банк России на проблемы с погашением задолженности по кредитам.



На 4% сократилось количество жалоб на микрофинансовые организации. В основном они были связаны с активностью кибермошенников, которые оформляли займы на чужое имя.



Кроме того, жители региона в три раза реже жаловались на проблемы со страховыми компаниями. Большая часть подобных обращений касается ОСАГО: автолюбители жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус.