Челябинские потребители финансовых услуг в I полугодии 2023 года подали в ЦБ на 22% меньше жалоб

УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. ...26.10.2022 За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...25.02.2022 Челябинцы в прошлом году направили в ЦБ более 4,5 тыс. жалоб на работу финансовых организаций
УрБК, Челябинск, 25.02.2022. В 2021 году ЦБ РФ получил от жителей Челябинской области более 4,5 тыс. обращений, ...29.07.2019 Число жалоб жителей Челябинской области в ЦБ выросло на треть
В первом полугодии 2019 года от жителей Челябинской области в Центробанк поступило 2 тыс. 994 жалобы, что на треть выше ...29.07.2019 Число жалоб жителей Челябинской области в ЦБ выросло на треть
УрБК, Челябинск, 29.07.2019. В первом полугодии 2019 года от жителей Челябинской области в Центробанк поступило 2 тыс. ...