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Банк России за полгода получил 169 тыс. жалоб от граждан

УрБК, Москва, 02.08.2023. За январь-июнь 2023 года Банк России получил 169,1 тыс. жалоб от граждан на деятельность организаций. Это на 11,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.

Претензий в отношении банков стало на 13,5% меньше, особенно по санкционным темам: кредитные каникулы, снятие наличной валюты. Хотя кредитование росло, связанных с ним обращений тоже стало меньше.

Число жалоб на страховщиков сократилось на 15,2%. В марте-апреле в 2,5 раза по сравнению с январем-февралем выросло число обращений по поводу ОСАГО. Но новые надзорные меры Банка России позволили в дальнейшем снизить число спорных вопросов.

Из-за активности мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, на 17,3% выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Но во II квартале ситуация стала налаживаться.

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг число претензий сократилось в 4,5 раза — в основном по вопросам, связанным с санкциями.

«Сокращение жалоб на мисселинг (минус 19,3%) было результатом активных надзорных мер Банка России в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов — прежде всего индивидуального и накопительного страхования жизни», — также говорится в сообщении.
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