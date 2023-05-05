Банк России за полгода получил 169 тыс. жалоб от граждан

УрБК, Москва, 05.05.2023. За январь-март 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг 89 тыс. жалоб. ...02.02.2023 В 2022 году число жалоб в Банк России выросло на 18%
УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше ...05.08.2021 ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза
УрБК, Москва, 05.08.2021. За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых ...07.09.2016 Во II квартале количество жалоб, поступивших в Центробанк, выросло на 38%
УрБК, Москва, 07.09.2016. Во II квартале 2016 года в ЦБ РФ поступило более 28 тыс. жалоб, что на 38% больше, чем в I ...